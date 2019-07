Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca adevarata problema a Romaniei este lipsa banilor, "nu cine candideaza la niste functii si cine se mai bate pe fotolii mimisteriale".



"Adevarata problema a Romaniei (nu cine candideaza la niste functii si cine se mai bate pe fotolii mimisteriale) - NU MAI SUNT BANI!

Tot ce am reusit sa reparam in economie si sa punem in “camara” in 2012-2015 prin strategii eficiente si pragmatice a fost stricat si cheltuit in 2016 -2017, dupa care in 2018-2019 au trait din imprumuturi! Ce face din 2020?

Punem iar pretul crizei, al incompetentei si populismului pe umerii oamenilor - ca in 2010??

Ps - multi oameni seriosi ma intreaba ce s-a intamplat cu Eugen Teodorovici. In 2012 -2017 era un tip deschis, destept, profesionist - in 2018/19 a girat, semnat si promovat agresiv toate populismele, aberatiile si dezastrele bugetare si fiscale? Raspunsul e simplu: ANTURAJUL te ridica sau te distruge - iubirea pentru functii (nu pentru ceea ce poti sa realizezi din acele functii) este reteta dezastrului! Pacat - cred insa ca inca e recuperabil!", a scris Victor Ponta pe Facebook.