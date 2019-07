Roxana Wring, presedintele USR Bucuresti, a lansat in dezbatere publica un proiect de reorganizare administrativ-teritoriala a Capitalei numit “Bucuresti. O metropola, o administratie”.



"«Bucurestiul are nevoie de o noua organizare administrativ teritoriala. Propunerea pe care o lansez astazi in dezbatere publica pleaca de la cateva principii. In primul rand, o metropola are nevoie de o singura administratie, nu de sapte. Aceasta abordare este singura care poate sa ofere o viziune unitara orasului, o diminuare a birocratiei si o imbunatatire a serviciilor publice. Bucurestiul are de asemenea nevoie sa duca decizia mai aproape de cetateni. Nu in ultimul rand, Bucurestiul trebuie sa se integreze organic cu Ilfovul. In acest moment, cele doua sunt complet rupte decizional, desi functional depind una de alta», transmite presedintele USR Bucuresti Roxana Wring.

Asa cum este organizat astazi, Bucurestiul nu functioneaza! Avem 7 orase intr-unul singur. Cu 7 primari, 7 consilii, 7 bugete. Se risipesc sume enorme de bani, se suprapun atributii, se pun piedici fie de la PMB catre sectoare fie invers, se dezvolta o birocratie luxurianta. Avem astazi in Bucuresti o sinteza intre modelul administrativ comunist, intens birocratizat, si modelul politic pesedist, intens baronizat.

Ce prevede proiectul:

1. Bucurestiul se va reorganiza in 20 districte. Se vor desfiinta administratiile de sector si se va pune punct acestei anomalii in care acelasi oras are 7 primarii si 7 bugete

a) Districtele vor fi unitati administrative functionale, fara personalitate juridica proprie, in cadrul Municipiului Bucuresti, al caror scop este sa aduca decizia si actiunea edilitara mai aproape de cetateni.

b) Districtele sunt cu totul diferite de actualele sectoare nu doar prin faptul ca vor fi mai mici, ci mai ales prin faptul ca nu vor mai functiona ca centre autonome de decizie sau ca enclave de putere in interiorul orasului. Nu vor avea personalitate juridica proprie, vor fi parte componenta functionala a municipalitatii, nu vor mai fi suprapuneri de atributii si decizii unilaterale sau contradictorii. Aceste districte vor raspunde mai bine nevoilor locale pentru ca vor avea dimensiuni mai mici, omogenitate mai mare, reprezentanti mai prezenti si mai activi in comunitate. De asemenea, ele vor fi administrate coerent si integrat la nivel de Municipiu.

c) Districtele sunt formate dintr‑unul sau mai multe cartiere, grupate organic in functie de mai multe criterii, inclusiv demografice, urbanistice, istorice si culturale. Nu vor mai exista cazuri in care acelasi cartier sau aceeasi zona protejata este sfasiata intre doua sau mai multe sectoare.

d) La nivelul fiecarui district va functiona un For Comunitar, structura consultativa cetateneasca deschisa, la sedintele careia pot participa reprezentanti ai grupurilor civice, ai asociatiilor de proprietari si locuitorii din district. Sedintele acestui For Comunitar vor fi lunare, iar prezenta consilierilor municipali alesi in districtul respectiv este obligatorie, sub sanctiunea pierderii mandatului. Rolul acestui For este sa pastreze o legatura reala cu intreaga comunitate si sa duca decizia cat mai aproape de cetateni.

e) O parte din activitatile de natura executiva ale Primariei Municipiului Bucuresti vor fi realizate la nivel districtual, prin intermediul unui aparat administrativ dedicat. Asta nu inseamna ca districtele vor fi ordonatori principali de credite. Ele nu vor avea buget propriu si nu vor incasa taxe. Ele doar vor cheltui in limitele unui mandat dat de Municipiu anumite sume alocate pentru nevoile comunitatii, legate de infrastructura educationala, spatii verzi de proximitate, piete, informare etc.

2. La nivel municipal, vor fi redefinite ariile de competenta pentru Primaria Capitalei si Consiliul General

a) Consiliul Municipal (actualul Consiliu General) va fi format din 60 de membri, cate 3 consilieri alesi pentru fiecare dintre cele 20 de districte. Consilierii municipali vor fi astfel mai legati de comunitatea locala, iar activitatea lor va fi sa pastreze o legatura functionala cu cetatenii si sa supravegheze activitatea structurilor executive ale Municipiului Bucuresti.

b) Primarul Municipiului Bucurestiului ar trebui ales prin vot direct in doua tururi de scurtin. El isi va forma o echipa executiva de 5 directori cu atributii strategice si de implementare in domeniile: Finante (incluzand aici finante locale si investitii), Mobilitate (transport public, transport alternativ si integrare cu infrastructura mare: metrou, aeroporturi, centura etc.), Dezvoltare urbana (locuire, spatii publice, mediu, patrimoniu construit), Social (infrastructuri scolare si spitalicesti, servicii sociale), Cultura si sport (act cultural si manifestari sportive, infrastructura specifica).

c) Municipalitatea, prin Consiliu sau prin Primarie, dupa caz, va asigura planificarea, coordonarea si supravegherea activitatii administrative la nivel de district, astfel incat orasul sa se dezvolte echilibrat si coerent.

3. La nivel metropolitan, se va infiinta Zona Metropolitana Bucuresti, care va include Capitala si localitatile din fostul judet Ilfov. Administratia Ilfovului va fi desfiintata, iar localitatile din jurul Bucurestiului vor fi integrate in Zona Metropolitana

a) Va exista o Administratie Metropolitana (similara cu Greater London, Grand Paris, Bruxelles Capitale) cu rol de structura de cooperare intre Bucuresti si unitatile administrativ teritoriale de pe raza fostului judet Ilfov, cu atributii in domenii cheie pentru dezvoltare: transport, locuire, economie, mediu.

b) Aceasta Administratie va fi condusa de un Consiliu Metropolitan si de un Administrator. Consiliul va fi format din 20 reprezentanti ai Municipiului Bucuresti si 10 reprezentanti ai localitatilor din fostul judet Ilfov. Iar administratorul va fi propus de Primarul Capitalei si votat de Consiliul Metropolitan.

c) Ideea de baza este ca deciziile ce afecteaza deopotriva Bucurestiul si localitatile invecinate sa fie luate de reprezentanti ai tuturor comunitatilor direct interesate. Pana acum, Bucurestiul lua de unul singur decizii ce afectau Ilfovul, la fel cum Ilfovul lua de unul singur decizii de afectau Capitala. Exemplele cartierelor de blocuri care sugruma periferia orasului este doar una dintre consecintele acestei realitati. Acelasi lucru se intampla si cu utilitatile, si cu transportul public, si cu salubrizarea.

Consulta proiectul integral ”Bucuresti. O metropola, o administratie” – LEGEA-CAPITALEI-USR", se arata intr-un comunicat USR.