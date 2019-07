Analistul politic Stelian Tanase considera ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a intrat in cursa pentru Cotroceni pentru ca "vrea sa isi termine cariera de politician de cursa lunga cu functia cea mai inalta in statul roman".



"De ce se baga Tariceanu – candidat fara nicio sansa – in cursa pentru Cotroceni? Un raspuns simplu ar fi - din orgoliu. Vrea sa isi termine cariera de politician de cursa lunga cu functia cea mai inalta in statul roman. A fost premier, a presedintele Senatului, lider PNL. Cotrocenii i-au scapat. El e primul de fapt care si-a anuntat intentia de a candida – inca de acum doi ani. Are o lunga prezenta – ca un ciine in macelarie pe linga PSD. A inceput prin a-l lingusi pe mai tinarul Ponta ca sa-i dea si lui un locsor pe craca. Apoi i-a luat la rind pe Dragnea, Grindeanu, Tudose, si VV Dancila. Si pe tot aceat parcurs a imprumuta retorica pesedista de doi bani despre statul paralel, protocoale, justitie, DNA, etc. Au fost cele mai de jos momente marca Tariceanu. Lumea a inteles ca face figuratie si la sanctionat drastic la 26 mai (...).

Tariceanu, seful acestui partid esuat lamentabil la europarlamentare

Mai sunt alte aspecte in afara de orgoliului supradimensionat al lui Tariceanu. El este seful acestui partid esuat lamentabil la europarlamentare. A creat ALDE dupa ce a dezertat din PNL. In ALDE nu exista altcineva decit el. Cred ca Tariceanu ar fi fff bucuros in situatia de acum sa paseze altcuiva povara esecului care se anunta. Dar cui!? El e locomotiva, asa ca trebuie sa intre in cursa, chiar daca este clar ca nu are nicio sansa sa treaca in turul doi. Cum am spus, nu e in aceasta cursa un protagonist, un cap de afis, ci un figurant, umplutura. Tot ce poate obtine este sa nu se acopere de ridicol.

ALDE e un partid muribund. Singura lui sansa este sa faca un scor bun in noiembrie si pe acest trend sa se salveze la locale, dar mai ales la parlamentare. Altfel nu vom mai auzi nimic despre ALDE dupa 2020. Tariceanu va deveni o persoana privata. Nu sofer, nu secretare, nu mass-media sa ii soarba cuvintele, nu fotolii confortabile. ALDE va ramine o nota de subsol intr-o carte de istorie anilor 2000. Daca…", scrie Stelian Tanase, pe blogul personal.