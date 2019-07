Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri seara, la Digi 24, ca daca nu va ajunge in turul doi, isi va da demisia.



"Daca nu intra PSD in turul 2 categoric imi voi da demisia, este normal sa ne asumam rezultatele. Asa cum in teritoriu fiecare comunitate isi asuma un anumit target, un anumit scor, si eu va trebui sa imi asum anumite lucruri. Este o demisie de onoare pe care trebuie sa o aiba in vedere toti cei care nu vor atinge scorul propus. Scorul se stabileste de comun acord in functie de potentialul pe care il are fiecare organizatie judeteana. Presedintele Iohannis spunea pas cu pas. Noi spunem tur cu tur.

In sondaje sunt aproape de scorul partidului, nu pot sa spun ca sunt o locomotiva. Sper sa devin o locomotiva", a declarat Viorica Dancila, citata de Adevarul.ro.

Citeste si: Viorica Dancila: Obiectivul este sa castigam alegerile prezidentiale, tur cu tur