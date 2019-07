Fostul premier Mihai Tudose spune ca membrii Pro Romania care vor intrarea la guvernare cu actualul premier ar trebui sa-si faca un "consult la cap".



"Cine discuta chestiile asta? Nu a fost nicio discutie la partid. Ponta s-a vazut cu Dancila si s-a vazut si cu Tariceanu. Le-a propus sa gasim impreuna un candidat al stangii. De aici Dancila a inteles ca sustinem PSD-ul. E problema lui Dancila. Eu va spun in nume personal ca nu se poate asa ceva. Dancila e tot Dancila, nu s-a schimbat peste noapte. Chiar daca se vopseste, nu se schimba. PSD a considerat ieri ca cel mai bun produs al lor este Viorica Dancila. Le urez succes si mi-e mila. Daca dupa 27 de ani de PSD, cel mai bun produs al lor este o persoana cu Dancila, nu avem ce discuta.

Intrarea la guvernare cu un premier dat de Pro Romania, atunci am o parere. Intrarea la guvernare cu Dancila premier e o gluma, e un subiect despre care nu se poate discuta, ca nu exista. E hilar, absolut hilar. Eu nu cred ca odata cu plecarea lui Dragnea, Dancila a invatat sa conjuge. E tot cu orice om ii este frica, e aceeasi. Ei pot sa propuna, in regula, foarte bine. Poate ii scriu si lui Mos Craciun, ei inca cred ca exista. Nu se poate, nu exista asa ceva. Sunt convins ca lor le-ar placea sa intram la guvernare, au in cap chestia asta sa-l scoata pe Tariceanu de la guvernare si sa ne bage pe noi.

Iertati-ma, eu nu vad un membru Pro Romania sa accepte sa fie ministru intr-un Guvern al lui Dancila. Plecam acasa toti. Daca ar fi un membru Pro Romania care ar accepta chestia asta cred ca ar trebui sa ii facem un bine sa il ducem la un consult la cap.

Nu poate nimeni sa ma forteze sa fiu pro-Dancila si Guvernul PSD. Daca doream sa sustin PSD nu mai plecam din PSD, stateam acolo.

Cat e premier Dancila, nu poate fi asa ceva. Ca face Dancila restructurare, ca face remaniere...Pai tocmai a facut remaniere si a ramas Cuc ministru, Anton Anton la Energie care este un tip foarte bun, tocmai importam la greu energie electrica si gaze, poate il intreaba cineva cat curent baga el intr-o butelie, ca inteleg ca era principala lui preocupare cand era ministru. Inteleg ca azi s-a vorbit in sedinta de Guvern despre marele coridor de cale ferata de mare viteza de 160 de km/ora de la Constanta la Nadlac. Poate le spune cineva la baietii aia ca o cale ferata de mare viteza inseamna sa nu aiba trecere la nivel si trebuie sa aiba gard. Niste mici amanunte.

Exxon-ul pleaca, importul de gaze creste de 500 de ori. Cum e cu tradarea, ca nu am inteles? Probabil ca, odata si odata, vor pleca de acolo. Si odata si odata va veni cineva care va face curat si va spune ce au facut baietii astia cat au stat ei acolo. Dancila - daca ea crede ca nu raspunde, ca toate s-au intamplat fara ca ea sa stie, ca nu stie ce a facut Cuc, nu stie ce a facut Anton, nu stie ce a facut ANRM, nu stie ce e la sanatate, nu stie ce e peste tot, ii dau o veste proasta: ar trebui sa stie", a declarat Mihai Tudose pentru Stiripesurse.ro.