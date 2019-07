Deputatul PNL Robert Sighiartau a depus o initiativa legislativa pentru indexarea anuala a alocatiilor cu rata inflatiei.



"Am reusit impreuna sa obtinem o victorie importanta - majorarea alocatiilor pentru copii, cu toata impotrivirea PSD-ALDE. Mergem mai departe. E momentul sa protejam alocatiile astfel marite de valul de scumpiri declansat de guvernarea PSD-ALDE.

De un an de zile, luna de luna, Romania este campioana scumpirilor in Uniunea Europeana din cauza politicilor inflationiste ale PSD si ALDE. Alocatia majorata a copiilor, aflata inca la un nivel modest, trebuie ferita, pe cat se poate, de aceste scumpiri. De aceea am depus in Parlament o propunere legislativa de indexare a alocatiei cu rata medie anuala a inflatiei.

Nu e greu sa ghiciti cine s-a opus acestui proiect. Guvernul Dancila si majoritatea parlamentara PSD-ALDE. Unul dintre argumentele guvernului PSD-ALDE este hilar: dar daca rata inflatiei va fi negativa, se intreaba subordonatii doamnei Dancila. Cu ei la putere, rata inflatiei nu va fi niciodata negativa si de aceea copiii trebuie protejati.

Voi relua batalia in comisia de munca a Camerei, imediat dupa vacanta parlamentara. Acolo a ajuns propunerea legislativa. Ne vom lupta in comisii si in plen. Fiecare parlamentar de la PSD si ALDE va raspunde in fata voastra si a copiilor. Am reusit sa obtinem un aviz pozitiv in Comisia pentru drepturile omului. Vom invinge, asa cum am invins la marirea alocatiilor, pentru ca nimic nu e mai important decat viitorul copiilor Romaniei", a scris Robert Sighiartau pe Facebook.