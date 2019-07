Avocata Ingrid Mocanu a postat un mesaj pe propriul cont de socializare in care comenteaza situatia Romaniei in momentul de fata.



"Situatia este in felul urmator:

- dosarele anticoruptiei s-au instrumentat pe protocoale secrete, deci cu interceptari si filaje ilegale (adica aproape toate probele care conteaza in dosare);

- martorii din dosare erau dublati/triplati ori si secreti si publici, scosi din puscarii pentru beneficii personale si reduceri de pedepse, iar asa intrau oamenii la puscarie;

- abuzul in serviciu cu folos pentru altul inseamna ca un procuror analizeaza el legalitatea unui act administrativ si daca el crede ca e ”ilegal” te baga la puscarie;

- bagatul la puscarie se face de niste judecatori interceptati chiar fara mandat, fara motiv, cu inventii (la fel ca la toti, de altfel) ca asa ”bagam frica in ei”

- procuroarea Piturca taraste un copil pe caldaram si nu pateste ABSOLUT NIMIC;

- un adjunct al DNA sta in functie cu lunile ilegal, desi nu mai are dreptul, ba chiar cere sa ii fie plelungit mandatul cu incalcarea legii, iar Sectia de procurori a CSM o face si niciunul nu pateste NIMIC;

Si nici nu ne putem opri aici. Cam asa arata un statdedrept, Iar Dancila candideaza cu un mesaj minunat: vrea pace! Tariceanu l-a bagat degeaba pe Dragnea la puscarie, in timp ce lupta cu gura cu #StatulParalel sperand ca asa i se deschide larg calea spre Cotroceni. Teapa! Nicio masura nu a fost luata de mirobolanta coalitie care promitea marea cu sarea.

Avem nevoie de politicieni destepti, sinceri si curati. Sincer, eu as vedea un partid nou, in care candidatii/politicienii sa dea teste: de inteligenta, de moralitate, de patriotism. Lichelele si idiotii sa nu aiba voie sa intre in asemenea partid. Sunt convinsa ca doar asa se poate ridica tara din mocirla in care a fost aruncata de acesti inconstienti.

PS - Liviu Plesoianu este deocamdata singurul politician real din Romania!", a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.