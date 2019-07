Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca obiectivul este castigarea alegerilor "tur cu tur".



"Obiectivul este sa castigam alegerile prezidentiale. Domnul presedinte Iohannis spunea pas cu pas, noi spunem tur cu tur si atunci ne propunem si sa intram in turul doi si sa castigam alegerile prezidentiale. Trebuie sa intram intai in turul doi si pe urma sa mergem spre castigarea alegerilor pentru ca strategia de campanie bineinteles ca va fi una diferita, dar noi cred ca avem toate sansele, suntem un partid puternic, un partid organizat, care a avut aceasta dezamagirea a alegerilor europarlamentare, trebuie sa invatam din greselile pe care le-am facut si sa recastigam increderea electoratului nostru", a declarat, miercuri seara, la Digi24, Viorica Dancila, citata de3 News.ro.

Chestionata cum sta in sondaje, Viorica Dancila considera ca "sta destul de bine".

"Cred ca in sondaje stau destul de bine, dar stiti cum este sondajul se poate schimba de la saptamana la saptamana. Nu as lua ca pe un indicator foarte, foarte real pentru ca cei care raspund de multe ori la sondaje nu se prezinta la vot. Mai mult decat atat cred ca avem destule exemple in istoria Partidului Social Democrat cand am stat foarte bine in sondaje si pe urma am pierdut alegerile. Sa nu uitam ca Partidul Social Democrat nu a mai castigat alegerile prezidentiale din anul 2000. Cred ca este timpul sa le castigam in acest moment. (...) Dar eu cred ca Partidul Social Democrat poate castiga pe organizare, pe mesaje, pe dialogul pe care il are cu cetatenii. (...) In sondaje stau destul de bine, sunt aproape de scorul partidului. Nu pot sa spun ca in acest moment sunt o locomotiva, sper ca prin campania pe care o fac sa devin o locomotiva pentru partid", a spus premierul.