Liderul USR, Dan Barna, considera ca plecarea oamenilor din tara este cea mai mare drama nationala din ultimii 30 de ani.



"Tot mai multi romani pleaca si se stabilesc in afara granitelor. Plecarea oamenilor este cea mai mare drama nationala din ultimii 30 de ani, iar ultimele statistici nu sunt deloc imbucuratoare.

Romania ramane o tara de emigrare, cu cea mai mare rata de crestere anuala a populatiei din diaspora si cu una dintre cele mai numeroase diaspora la nivel mondial.

De trei decenii, romanii pleaca, unii dintre ei pentru a nu se mai intoarce niciodata. Confruntati cu sfidarea si marginalizarea din partea politicienilor si alungati de focarele de coruptie endemica care au parazitat Romania post-decembrista, romanii au declansat un adevarat exod care pare tot mai greu de oprit.

Vorbim deja de peste 5 milioane si jumatate de romani, fara a mai lua in calcul si comunitatile istorice, pe un trend de crestere anuala care a depasit 7%.

Clasa politica a ignorat pana acum acest aspect si a marginalizat ceea ce este cel mai probabil cel mai numeros sector al populatiei Romaniei, incalcandu-le, nu de putine ori, drepturile si incercand sa limiteze rolul lor in viata politica a Romaniei.

Limitarea emigratiei este cea mai mare provocare cu care ne confruntam astazi, insa avem nevoie si de programe prin care sa corectam relatia cu romanii din strainatate si sa favorizam intoarcerea lor acasa.

Cum putem face asta? Avem nevoie de strategie coerenta prin care romanii de pretutindeni sa poata fi implicati in viata Romaniei la acelasi nivel ca si cei din tara. Trebuie create structuri prin care romanii din Diaspora sa fie informati si sa participe la cat mai multe actiuni de integrare. Limitele Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, in forma actuala, sunt evidente. Incredintarea atributiilor de coordonare a politicilor privind romanii din Diaspora trebuie acordata la un nivel de responsabilitate ridicat, eventual unui viceprim-ministru, intr-o structura guvernamentala optimizata, dublata, in perspectiva, de agentii guvernamentale specifice.

Romanii din Diaspora nu sunt doar cei mai relevanti ambasadori ai Romaniei in lume. Ei sunt un pol de coagulare a factorului economic, social si cultural si chiar, putem spune, principala garantie de securitate a Romaniei. Au nevoie de cineva care sa inteleaga asta si sa actioneze in consecinta", a scris Dan Barna pe Facebook.