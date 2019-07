Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri seara, ca planul PSD de a-si desemna propriul candidat la alegerile prezidentiale "nu este rezultatul ultimelor doua-trei zile, ci este un plan care a fost lucrat de multa vreme".



"In ceea ce priveste PSD, mie mi se pare ca ei se multumesc cu mult prea putin. Se pare ca in acest moment, pe de o parte, ceea ce isi propun este sa intre in turul doi si apoi pare sa existe o dubla agenda. Pentru ca decizia PSD-ului de ieri, de a-si desemna propriul candidat, pentru unii a fost surprinzatoare, pentru mine nu a fost surprinzatoare pentru ca am fost si eu si colegii mei in masura sa analizam declaratii, pozitionari, plus alte informatii care ne-au facut sa ne dam seama ca acest plan de a desemna un candidat propriu nu este rezultatul ultimelor doua, trei zile, ci este un plan care a fost lucrat de multa vreme", a spus Tariceanu, potrivit News.ro.

Liderul ALDE afirma ca i-a spus Vioricai Dancila ca relatiile se vor strica.

"I-am spus acest lucru doamnei Dancila: daca pana acum coalitia nu a functionat la parametri optimi, nu va asteptati ca dupa campania electorala lucrurile sa se amelioreze. Riscurile sunt sa se deterioreze si mai mult relatia, care in multe locuri e foarte tensionata. Sunt colegi de ai mei care au cerut mai mult sau mai putin vartos sa iesim de la guvernare. Da, sunt colegi care nu cred ca mai are vreun sens. (...) Argumentele pe care le-am dat colegii lor de a ramane in continuare la guvernare au fost in special bazate pe ideea de a mentine stabilitatea politica si de a demonstra ca avem responsabilitatea actului de guvernare. Subliniez ceva si vreau sa fiu foarte bine inteles, nu fac din guvernare o profesie, nici pentru mine si nici pentru colegii mei. Avem o responsabilitate dar aceasta responsabilitate trebuie sa se regaseasca si la parteneri in ceea ce priveste atitudinea comuna in fata actului de guvernare, impartit responsabilitatile. Daca responsabilitatile nu le impartim si PSD spune «noi suntem partidul mare si luam toate deciziile», atunci, sigur ca noi avem si posibilitate sa spunem, ok, nu e nicio problema", a mai afirmat liderul ALDE.