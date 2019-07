Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca protestul din 10 august ” seamana cu o lovitura de stat”, pentru ca s-a fortat intrarea in sediul Guvernului.



"In momentul in care se forteaza intrarea in Guvernul Romaniei, eu cred ca acest lucru seamana cu o lovitura de stat. (...) Poate cei care erau in Piata Victoriei aveau dreptate, eu nu stiu, ca eram in concediu. Dar cand se incearca sa se intre cu forta, acest lucru inseamna anarhie", a spus Viorica Dancila, la Digi 24, citata de Hotnews.ro.

Viorica Dancila a comparat protestatarii cu Vestele Galbene.

"Uitati-va la ce s-a intamplat cu Vestele Galbene in Franta, haideti sa facem un pic de comparatie si sa vedem. Li se permitea sa intre in cladirea Guvernului sau se intra in alta parte prin forta? Nicaieri in lume nu este permis acest lucru", a afirmat premierul.

Chestionata de Jandamii care au actionat in unele cazuri cu exces de zel, premierul a spus ca "cei care au facut acest lucru trebuie sa plateasca, la fel si cei care au batut-o pe jandarmerita".

Despre documentele secretizate de ministrul de Interne, referitoare la 10 august si la care procurorii nu ar avea acces, Dancila a spus ca acest lucru i se pare "ilogic".

"Nu cred ca procurorii sa nu aiba acces la aceste documente, mi se pare ilogic. Sunt convinsa ca Ministrul de Interne trebuie sa faca tot posibilul sa se afle adevarul", a mai spus premierul.