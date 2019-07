Biroul Politic Executiv al ALDE l-a desemnat miercuri pe presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, drept candidatul formatiunii politice la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, au informat surse politice.



Propunerea Biroului Politic Executiv urmeaza sa fie validata, tot miercuri, prin vot, de Delegatia Permanenta Nationala a ALDE, potrivit Agerpres.

"Dragi romani,

Am decis sa intru in cursa prezidentiala si fac anuntul oficial si aici. Voi candida din partea ALDE si a tuturor celor care cred ca a venit vremea ca tara noastra sa depaseasca epoca experimentelor sociale.

Soarta Romaniei trebuie sa fie in mainile politicienilor cu experienta si competenta, nu a creatiilor de laborator, teleportate la Cotroceni prin jocuri de interese si nu prin munca si realizarile proprii.

Personal, ma consider un politician cu experienta: am fost deputat, senator, ministru, vicepremier, prim-ministru, presedinte de Senat, vicepresedinte de partid european, am condus partide, am fondat partide, la putere ori in opozitie, am contribuit la alcatuirea primei Constitutii post-comuniste, am simtit si gustul victoriilor si pe cel al infrangerii.

Am parcurs, deci, toate etapele necesare unei cariere implinite si am realizat asta avand, de cele mai multe ori, sansa unor oameni de exceptie in jurul meu, alaturi de care am construit. Pentru ca politica e, in primul rand, o munca de echipa si de constructie.

Am avut sansa de la Dumnezeu sa fiu Prim-ministrul care a semnat aderarea Romaniei la UE, probabil cea mai mare realizare de la Revolutia din decembrie 1989.

Am vazut cum s-au schimbat vremurile si figurile politice.

Am vazut lideri curajosi si lideri intelepti, dar am vazut si lideri politici al caror interes de a fi realesi trecea inaintea oricarei alte valori. Si in numele dorintei de a fi realesi au sacrificat tot: principii, oameni, libertatile si valorile romanilor. Totul!

Trebuie sa ne regasim unitatea, echilibrul intern, bunul simt care sa ne tina pe drumul cel drept.

Pentru toate astea, am decis sa intru in lupta si sa ma bat pana la capat.

Nu candidez pentru a face figura frumoasa in turul intai, ci pentru a ma bate de la egal la egal cu Klaus Iohannis.

Nu fac aranjamente subterane doar pentru a-i netezi actualului presedinte drumul spre un nou mandat. Un mandat pe care cel mai slab presedinte din istorie nu il merita, cum nu l-a meritat nici pe cel in derulare. Primul presedinte dupa care nu ramane absolut nimic.

Nu fac parte dintre cei care considera zarurile ca fiind aruncate.

Batalia nu s-a incheiat. Batalia abia incepe!

Va cer sprijinul pentru acest proiect, va cer sprijinul sa construim o Romanie mai buna, o Romanie unita, solidara. Avem nevoie de o astfel de Romanie, pentru ca asta inseamna o Romanie puternica.

Capul sus, romani! Mergem pana la capat!", a scris Tariceanu pe Facebook.