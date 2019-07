Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca presedintele Klaus Iohannis loveste la temelia democratiei moderne cand cere partidelor sa gaseasca cea mai buna solutie pentru a transpune in legislatie rezultatul referendumului.



"Klaus Iohannis loveste la temelia democratiei moderne.

«Este datoria partidelor parlamentare de a gasi forma cea mai potrivita prin care sa transpuna in legislatie optiunea cetatenilor».

Spunand azi asta, presedintele Romaniei ne-a transmis, tuturor, un mesaj extrem de transant si de grav, care va trebui sa ne puna serios pe ganduri (...).

Mecanismul referendumului consultativ este mentinut doar pentru a oferi posibilitatea de a se afla, din cand in cand, mai bine decat prin intermediul sondajelor, care este viziunea cetatenilor asupra anumitor probleme si e bine sa fie asa.

Klaus Iohannis merge mult mai departe insa, el vrea sa transforme un instrument aflat deplin la indemana sa in cea mai teribila arma politica impotriva tuturor celor care au alte opinii. Klaus Iohannis a gasit metoda-minune prin care vointa cetatenilor exprimata la votarea Constitutiei ori in alegerile parlamentare libere, vointa Parlamentului ori a Curtii Constitutionale s.a.m.d. sa fie incalcate prin manipulari de mase si incalcari grosolane ale spiritului legii (...).

Klaus Iohannis stia cu precizie ca intrebarile sale sunt neconstitutionale; stia ca rezultatul unui referendum nu poate ”fenta” interdictia de legiferare sus pomenita. El a vrut doar sa forteze Parlamentul ori CCR sa se contrapuna ”vointei poporului”, cum o numeste el, si sa se infatiseze drept unicul sustinator al acesteia. O manevra pur electorala de cea mai joasa speta, pentru ca Iohannis are mare nevoie de dusmani imaginari in drumul spre al doilea mandat.

Nu poti forta legiferarea impotriva Constitutiei, daca insasi Constitutia iti interzice sa legiferezi!

Atrag atentia ca Tratatul de la Lisabona a inclus, si el, dreptul cetatenilor europeni – minim un milion - de a avea initiative legislative la nivel unional. Dar, Comisia Europeana a sustinut mereu si existenta unui filtru al bunului simt si a respins deja unele asemenea initiative, sustinute de milioane de europeni – ultima in noiembrie - argumentand ca o asemenea initiativa trebuie ”sa nu fie in mod vadit abuziva, neserioasa sau vexatorie si sa nu contravina in mod vadit valorilor Uniunii Europene”. (1)

Oare presedintele Romaniei ar fi avut curajul sa le transmita si lui Jean Claude Juncker, Angelei Merkel, lui Frans Timmermans si altor lideri occidentali ca nesocotesc vointa a milioane de cetateni europeni, care ”trebuie respectata in mod obligatoriu”?

Raspunsul il stim cu totii.

Ca atare, ramane cum am stabilit: Klaus Iohannis, demisia imediata!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.