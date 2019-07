Liderul liberal Raluca Turcan afirma ca Viorica Dancila, care a fost votata marti de CEx al PSD pentru a fi candidatul partidului la Presedintie, "va pierde alegerile prezidentiale usturator si va pleca in secunda doi din fruntea Guvernului".



Candidatura Vioricai Dancila este o buna ocazie sa dea socoteala pentru:

- Grupurile de interese care paraziteaza Guvernul, institutiile statului si resursele publice;

- Banii luati de la primarii din fondurile care trebuiau sa fie investite in scoli, spitale, utilitati si drumuri;

- Facturile care au crescut in ultimul an la electricitate, telefonie si gaze;

- Ratele mai mari la banci;

- Antreprenorii care sunt nevoiti sa faca disponibilizari din cauza politicilor economice dezastruoase;

- Blocarea cardului de sanatate si conditiile dramatice din spitale;

- Brutalitatea cu care au fost reprimate protestele din 10 august, blocarea orasului Targoviste, in timpul unui miting PSD, sau arestarea unor protestatari pasnici din Topoloveni;

- Miile de porci omorati in batatura fermierilor romani din cauza ca acest guvern nu este in stare sa ia masuri pentru stoparea pestei porcine;

- Lipsa autostrazilor, a investitiilor in scoli si spitale.

Viorica Dancila va pierde alegerile prezidentiale usturator si va pleca in secunda doi din fruntea Guvernului. Astfel, Romania va avea sansa sa se dezvolte condusa de presedintele Klaus Iohannis care sa lucreze cu un guvern responsabil in fata romanilor si nu a infractorilor", a scris Raluca Turcan pe Facebook.