Klaus Iohannis a semnat decretele prin care pleaca din functiile respective Carmen Dan si Teodor Melescanu, iar, in acelasi timp, sunt numiti in Guvern Nicolae Moga si Ramona Manescu, care vor fi noii ministri ai afacerilor interne, respectiv externe.

De asemenea, Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Mihai Fifor devine vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice.

Nicolae Moga, propunerea de la Interne, este senator de Constanta in legislaturile 2008-2012, 2012-2016 si 2016-2020. In a doua legislatura, a ocupat si functia de vicepresedinte al Senatului in Biroul Permanent, potrivit Mediafax.

Ramona Manescu s-a alaturat ALDE in anul 2017. Anterior, aceasta a detinut functia de ministru al Transporturilor, in guvernarea Ponta. Europarlamentar din anul 2007, Ramona Manescu a fost coordonator in Comisia pentru Dezvoltare Regionala si membru supleant in Comisia pentru Ocuparea Fortei de Munca si Afaceri Sociale.