Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca daca Viorica Dancila "ramane cu acest Guvern, nu intra in turul doi".



"Mi-e greu sa spun daca o vom sustine pe doamna Dancila, un proiect mai larg este schimbarea guvernamentala, pentru asa ceva i-as sprijini; le-am spus: aveti un proiect bun vi-l votam noi, nu aveti nevoie de UDMR;

- Daca va fi un proiect in care sa credem, vom intra si la guvernare, acum nu putem in conditiile acestea;

- Daca doamna Dancila ramane cu acest Guvern, nu intra in turul doi; lumea sta la cozi si o injura, de la 1 septembrie lumea vine din vacanta, toate nemultumirile se duc la premier.

- Dancila a facut cateva lucruri bune, Plesoienii sa se duca la Moscova, nu puteai sa te prinda 10 august cu Carmen Dan la Interne; legat de candidatura, nu putea sa scape, nu a scapat nici Nastase.

- Handicapul principal este lipsa de performanta guvernamentala, a zis ca nu a lasat-o Dragnea, o cred, il cunosc. Daca guverneaza bine pana in noiembrie, o sa ia voturi.

- As merge si as sustine guvernul daca vine cu proiecte in care sa cred. De ce sa nu sustin? noi suntem Pro, cei de la USR sunt Contra;

- Cred ca electoratul disciplinat al PSD va vota candidatul;

- Trebuie sa existe o solutie pentru principalul electorat de stanga; problema este modul de guvernare, oamenii ziceau ca Nastase a fost arogant, dar a guvernat bine;

- Stiu foarte bine ce se intampla in PSD, vorbesc cu trei sferturi din oameni, este un Game of Thrones, toata lumea injunghie pe toata lumea; Unii zic las-o sa candideze ca sa ii luam locul;

- Am baut o cafea (cu Dancila - n.r), m-a cautat, mi-a spus ca ar dori sa aiba sprijinul ProRomania, o sa ne mai gandim. I-am spus, Viorica e ok cu prezidentialele, dar ai grija ca tot guvernul sta pe o bomba, ai terminat banii, ai distrus ce aveai prin casa, te imprumuti, ii minti pe primari; eu pot sa spun cat de grava e problema. Aveti o problema cu guvernul, cu ministrii, OUG 114 nu ati abrogat-o, cu banii pentru pensii nu; solutia este o restructurare integrala a guvernului, si apoi te duci in jos pe schimbarea administratiei publice; un alt guvern, maxim 20 de ministri, restructurare solida", a spus Victor Ponta, la Realitatea TV, citat de Stiripesurse.ro.