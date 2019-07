Viorica Dancila considera ca are sanse impotriva lui Klaus Iohannis la alegeri prezidentiale din acest an.



"Da, eu cred ca am sanse si in fata presedintelui Klaus Iohannis. Am demonstrat ca pot fi premierul tuturor romanilor, deci pot fi si presedintele tuturor romanilor, am demonstrat ca pentru mine e important consensul, dialogul. Este important acest lucru pentru romani. De acest lucru au romanii nevoie. Perioada in care am impartit romanii in romanii mei si romanii altora, guvernul meu si guvernul altora trebuie sa inceteze.

Am reprezentat tara cu demnitate pe plan extern. Cred ca pot sa demonstrez ca un presedinte poate fi un presedinte al tuturor romanilor, ca putem sa avem o femeie presedinte, cred ca cetatenii pot vedea ca este timpul unui presedinte femeie", a declarat Viorica Dancila, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, potrivit Stiripesurse.ro.