Jurnalistul Ion Cristoiu sustine ca "pentru PSD prezidentialele din acest an sunt un exercitiu de imagine" si nici "daca ar candida Maria Magdalena PSD nu castiga anul acesta prezidentialele".



"(...) Admitand ca structurile PSD din teritoriu s-ar fi mobilizat extraordinar, ca Viorica Dancila s-ar fi dat de ceasul mortii pentru a sprijini un alt candidat decat ea, e greu de presupus ca in al doilea tur candidatul PSD ar fi obtinut voturile unui dintre candidatii de Dreapta ramas din prim tur: Klaus Iohannis sau Dan Barna. Dimpotriva, anul acesta, daca PSD intra in turul al doilea, candidatul Dreptei va beneficia, fara nici un efort, de voturile insemnate primite in primul tur de celalalt candidat.

Asa cum am mai scris, si daca ar candida Maria Magdalena (nu cutez sa spun Fecioara Maria), PSD nu castiga anul acesta prezidentialele (...). In aceste conditii, pentru PSD prezidentialele din acest an sunt un exercitiu de imagine. Un exercitiu vital daca ne gandim la situatia Partidului dupa 26 mai 2019.

PSD trebuie sa arate, prin intrarea in turul al doilea, prin scorul bun obtinut de candidat, ca n-a fost parasit de electoratul traditional. Pentru asta e necesara mobilizarea exemplara a structurilor. O mobilizare imposibila daca in postura de candidat nu e presedintele PSD.

Isi imagineaza cineva pe Viorica Dancila, premier si presedinte, redus la prestatia de chibit electoral al altui candidat decat ea? PSD trebuie sa arate unitate de nezdruncinat in jurul presedintelui PSD. Campania pentru prezidentiale e un bun prilej. Viorica Dancila trebuie sa se afirme drept Steaua Stingii din Romania. Are nevoie de asta cata vreme e premier si presedinte", a scris Ion Cristoiu pe blog.