Vicepresedinte ALDE, Varujan Vosganian, sustine ca "este aproape sigur ca il vor desemna pe Calin Popescu Tariceanu candidatul nostru la presedintie".



"Noi am luat act cu dezamagire, va spun sincer, de aceasta decizie. Am sentimentul ca PSD nu vrea sa fie un actor important in aceasta campanie prezidentiala, s-ar putea sa aiba alte prioritati decat castigarea fotoliului prezidential. Ma surprinde ca doamna Dancila vorbeste de responsabilitate, in momentul in care PSD si-a incalcat promisiunile din coalitie, privind procedura de desemnare a candidatului prezidential. Ar fi trebuit ca PSD sa aiba propria optiune, la fel si ALDE, si ele sa fie comparate in cadrul sondajelor.

Noi, ALDE, maine, avem o reuniune. Este aproape sigur ca il vom desemna pe Calin Popescu Tariceanu candidatul nostru la presedintie, asa cum rezulta din sondaje si din intelegerile pe care, in prealabil, le-am facut cu PSD. Este singurul care poate coagula voturi din mai multe partide si care are sanse reale, in turul 2, sa il invinga pe Klaus Iohannis.

In ceea ce priveste guvernarea, mergem inainte. Noi ne-am pierdut increderea in PSD. Va fi nevoie de cateva garantii suplimentare privind restructurarea Cabinetului, privind si prioritatile guvernarii si procedurile interne ale coalitiei.

Personal, nu am alt cuvant decat "nedumerire". Nu vad cum doamna Dancila, care este intr-un proces de reabilitare care mergea bine, in ceea ce priveste imaginea personala si a PSD, intra acum intr-o competite in care nu o legitimeaza niciun sondaj de opinie, care, poate, o socotesc cu o notorietate pozitiva mai mica decat cea a PSD. Oricum PSD are aceasta problema a unei izolari in spectrul politic, iar candidatura doamnei Dancila nu ar face decat sa agraveze aceasta pozitie", a declarat Varujan Vosganian, la Antena 3, citat de Dcnews.ro.