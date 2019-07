Liderul PSD Vrancea Marian Oprisan considera ca "Viorica Dancila este o solutie pentru alegerile prezidentiale".



"Viorica Dancila este o solutie pentru alegerile prezidentiale.

Repet, astazi vom avea o discutie si vom lua o decizie in acest sens, dar eu cred ca doamna Dancila este o solutie si are sanse mari in fata lui Iohannis",a spus Marian Oprisan, potrivit Realitatea.net.

Intrebat daca este de acord cu intrarea Pro Romania la guvernare in schimbul sustinerii candidatului PSD, Orisan a declarat: "Nu stiu asta, trebuie discutata foarte serios si cu conducerea PRO Romania si cu ALDE astfel incat coalitia sa aiba o larga majoritate. Deci, nu despre asta este vorba in acest moment", a mai spus liderul PSD Vrancea.