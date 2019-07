"Noi, primarii de municipii din Romania, consideram ca, in momentul in care statul roman, prin cei mai inalti demnitari ai lui, nu are bunavointa de a-si respecta cuvantul dat public, atunci lucrurile in Romania au intrat intr-o zodie neagra", sustine primarul Sectorului 3, Robert Negoita, in cadrul unei scrisori deschise adresata premierului Viorica Dancila.



"Scrisoare deschisa in atentia prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila Am luat act de invitatia facuta de catre domnul ministru de finante, Orlando Teodorovici, in care suntem chemati maine, alaturi de toate celelalte organizatii asociative locale, pentru o noua runda de discutii legata de rectificarea bugetara. Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3, va adresam public urmatoarea solicitare: - asigurati-va ca, inaintea intalnirii de maine, domnul ministru de finante are capacitatea de a intelege si respecta valoarea unei promisiuni facute in numele statului, de la cel mai inalt nivel, pe care il reprezinta. Dar si ca stopeaza initierea oricaror feluri de tertipuri menite sa dezbine si sa mai spolieze cate ceva din bugetele cuvenite autoritatilor locale. Consideram ca aveti aceasta obligatie cu atat mai mult cu cat, chiar Dvs, de la inaltimea functiei pe care o ocupati, ati promis ca veti respecta discutiile avute cu noi initial. Noi, primarii de municipii din Romania, consideram ca, in momentul in care statul roman, prin cei mai inalti demnitari ai lui, nu are bunavointa de a-si respecta cuvantul dat public, atunci lucrurile in Romania au intrat intr-o zodie neagra, iar posibilele repercusiuni ale acestei stari de fapt pot fi fatale pentru administratia locala. Cu multumiri, Robert Negoita Primarul Sectorului 3", a scris Robert Negoita pe Facebook.

