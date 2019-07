Eurodeputatul PNL Rares Bogdan considera ca premierul Viorica Dancila ar trebui ca, inainte de a candida la alegerile prezidentiale, sa urmeze inca o data scoala liceala.



"Probabil vor miza pe premierul Viorica Dancila, care estimarea mea este ca nu va reusi sa obtina un scor mai mare de 20%. Eu nu cred ca va intra in turul doi doamna Dancila, ar fi rusinos pentru alegatorii din partea stanga sa o aleaga pe doamna Dancila (...). Doamna Dancila, inainte de a candida, cu tot respectul si decenta pe care o am, cred ca inainte de a candida ar trebui sa urmeze inca o data scoala liceala", a declarat Rares Bogdan la RFI, citat de News.ro.

Rares Bogdan sustine ca presedintele Klaus Iohannis va castiga "la pas" alegerile prezidentiale.

"Eu imi doresc in turul doi o batalie dreapta-dreapta, pentru ca asta arata un esec major al stangii, in ultimii aproape trei ani de zile, in momentul alegerilor prezidentiale. Eu nu am emotii. Cred ca presedintele Klaus Iohannis va castiga la pas, pentru ca are si experienta necesara si recunoasterea internationala, este un om extrem de echilibrat, rational, care a putut dovedi ca in momente cheie se implica si poate opri un tavalug rosu, care parea de neoprit in urma cu un an de zile. Sigur, in fata unui candidat al dreptei, al celor din Alianta 2020, probabil domnul presedinte Klaus Iohannis nu va obtine 75% in turul doi, va obtine doar 65-70%, dar oricum va fi un scor mai mare decat in urma cu cinci ani de zile", spune Rares Bogdan.