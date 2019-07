Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, sustine ca premierul Viorica Dancila "este tot ce nu a reusit sa fie Klaus Iohannis, o persoana care respecta legea, Constitutia si e capabila sa intre in cursa pentru Cotroceni".



"Asa ceva nu exista. Orice decizie se va lua, va fi ca sa maximizeze sansele noastre. As putea sa va raspund cu o singura chestiune, Viorica Dancila este tot ce nu a reusit sa fie Klaus Iohannis, o persoana care respecta legea, Constitutia si e capabila sa intre in cursa pentru Cotroceni. S-a incercat sa i se formeze o imagine falsa, conduce guvernul si o face destul de bine, a preluat partidul intr-un moment delicat. Sondam in fiecare saptamana si suntem tot mai increzatori in sansele noastre.

Azi vom face o analiza extrem de serioasa si ne dorim ca dupa o analiza seriasa sa iesim cu candidatul, e un calendar strans", a declarat Mihai Fifor la Antena 3, citat de Stiripesurse.ro.