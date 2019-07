Premierul Viorica Dancila a anuntat ca marti il va demite pe presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, daca acesta nu isi va da demisia.



"Astazi (n.r. - luni) am trimis corpul de control al primului ministru la Casa Asigurarilor de Sanatate. Dupa cum stiti am cerut demisia domnului Vulcanescu. Maine (n.r. -marti) daca nu isi va prezenta demisia il demit si am cerut o propunere ministrului Sanatatii. Maine vom cere o noua nominalizare", a anuntat Viorica Dancila, la Antena 3, potrivit Digi24.

Purtatorul de cuvant al CNAS, Daniel Osmanovici, a demisionat din functie la cateva zile dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut demiterea lui in urma declaratiilor potrivit carora "oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem".