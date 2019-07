Avocata Ingrid Mocanu sustine ca presedintele Klaus Iohannis a facut trafic de influenta in favoarea Laurei Codruta Kovesi, atunci cand a negociat cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, retragerea candidatului francez din cursa pentru sefia Parchetului European.



"Din ciclul: penalii nostri sunt mai buni decat ai lor!

Iohannis suna la Macron, lumina Frantei, sa faca un trafic de influenta (ca asa se cheama aici, in Romania) pentru ca traficatul sa isi exercite influenta pe langa un procuror (ca nu are atributii Macron de a depune ori retrage candidaturi de sefi la Parchetul European) pentru ca acesta sa isi retraga o candidatura!? Totul in folosul unei ”penale”, de fapt unei multiple penale (cu doua dosare pornite in personam). Vom afla imediat ce a promis Iohannis ca va plati in schimbul traficului... ca sa stim cat va confisca doamna Kovesi de la cei doi din dosarul pe care li-l va instrumenta din presupusa functie de procuror european. Ca stiti ca ea a zis ca i-a cercetat si pe cei care au numit-o (a se citi: au negociat ca la piata pentru a numi un procuror ”independent” in functie, fara factor politic, desigur). Cate concursuri de functie sau grad a dat Kovesi la viata ei? ZERO ... totul politic sau prin actiuni, date de judecatori.

Dar nu am auzit Comisii de la Venetia si nici GRECO urland ca functiile de procuror european nu sunt ocupate pe criterii de competenta, ci prin targuiala politica.

Aaaa, asa arata statul de drept? Asa e bine, cu procurorii independenti? Si cu ”penalii” lui Iohannis si Macron care sunt buni de functii europene publice, platite din banii cetatenilor europeni? Pai atunci... bine!", a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.