Fostul presedinte Traian Basescu considera ca premierul Viorica Dancila va fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale si nu Gabriela Firea.



"Orice casa de sondaje o da pe Gabriela Firea cu mai multa incredere din partea populatiei decat pe doamna Dancila in momentul de fata. Pe de alta parte problema este care din cele doua are sustinere solida in partid ca degeaba au bucurestenii incredere in primar. Deci degeaba se bucura de incredere daca nu poate mobiliza partidul. Eu cred ca din acest punct de vedere doamna Dancila va fi candidatul la prezidentiale si nu Gabriela Firea care va ramane pe toata perioada campaniei pusa in cuier de Dancila si va da din manute si din gurita", a spus Basescu, potrivit Stiripesurse.ro.

El crede ca social-democratii o vor vota pe Viorica Dancila in primul tur al alegerilor, dar acest lucru nu va fi suficient pentru a accede in cel de-al doilea tur.

"Eu cred ca PSD-istii o vor vota pe doamna Dancila pentru ca e tipul de politician care PSD-istilor le place: conciliant, impaciuitor, cum gaseste solutii, multumeste pe toata lumea macar din vorbe si comportament comun, adica specifica electoratului PSD. Eu cred ca din acest punct de vedere electoratul PSD o va vota pe doamna Dancila, dar asta nu inseamna ca va intra in turul doi. Daca va uitati cat de penibil a ajuns PSD sa dea batalia daca intra sau nu in turul doi. La ora asta, in locul lui Dancila, in locul doamnei Firea, in locul oricarui potential candidat, as fi vorbit de castigarea alegerilor. Ei se declasifica singuri. se aseaza acolo, sa vedem daca intram in turul doi. Cu asemenea mentalitate si sentiment de nesiguranta transmis deja in electorat, deja e transmis acest sentiment", a mai spus fostul presedinte.

Traian Basescu crede ca problema PSD-ului este ca nu are lider si ca nici Gabriela Firea nu ar putea tracta partidul.

"Problema PSD-ului este ca nu are lider. Sa nu credeti ca doamna Firea ar tracta cumva PSD-ul.Doamna Firea nu ar mobiliza PSD-ul. Mai mult decat atat se bucura de destula antipatie pentru a da opozitie tinta de care are nevoie. Pentru ca imaginati-va, doamna Firea anuntata ca fiind candidat, cu dezastrul pe care il are in Bucuresti la sfarsit de mandat, n-a facut nimic in afara de a da bani pentru publicitate si a crea niste companii fantoma, nu a facut nimic, cu bugete de peste un miliard de euro in fiecare an", a precizat Basescu.