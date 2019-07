Primarul general al capitalei Gabriela Firea este convinsa ca l-ar invinge pe Klaus Iohannis la urmatoarele alegeri prezidentiale in cazul in care ar fi sustinuta de PSD, ALDE si Pro Romania.



"Incerc sa ii conving pe colegii mei ca PSD are nevoie de un candidat care sa lupte pentru castigarea alegerilor. Aud in spatiul public fraze de genul 'PSD, dupa infrangerea de la europarlamentare, trebuie sa se multumeasca cu faptul ca intra in turul doi'. Eu nu sunt de acord cu asa ceva. (...) Eu l-as invinge pe domnul presedinte Klaus Iohannis daca as fi candidatul PSD, ALDE, Pro Romania. Impreuna, in aceasta alianta electorala, pe care am putea-o numi USL 2, sunt convinsa de ceea ce gandesc, ceea ce spun, cum voi comunica si cum ma voi adresa romanilor si am convingerea ca voi castiga aceste alegeri. Problema e sa ajung in situatia de a fi un candidat. Deocamdata sunt abia un candidat la candidatura", a declarat Firea, luni seara, la postul B1 TV, citata de Ziare.com.

In conditiile in care conducerea PSD se reuneste marti, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de Congres pe 3 august, Firea a apreciat ca este benefic pentru democratia din partid sa candideze.

"Merg sa discut cu colegii mei din BPN si CEX. Nu de alta, dar in continuare, indiferent ce se va intampla maine si care va fi votul, consider ca pentru democratia din partid, pentru faptul ca vrem sa demonstram cu fiecare actiune in parte ca nu mai suntem ca la partidul comunist, in care sa avem candidati unici, primiti cu ovatii si osanale - e o competitie normala, interna, castiga cel care obtine majoritatea sufragiilor, iar, bineinteles, ulterior partidul trebuie sa respecte acea decizie. (...) Nu ma retrag pana cand nu am o discutie cu toti colegii mei, pentru ca asa mi se pare normal", a spus ea.