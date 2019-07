Andrei Caramitru, membru USR, expune motivele pentru care nu ar trebui sa existe suparare pentru ca "s-ar sparge" votul opozitiei si astfel s-ar favoriza PSD pentru ca Dan Barna va participa la prezidentiale.



"Stiu ca multa lume e suparata ca USR/PLUS o sa aiba un candidat, pe Dan Barna, la Prezidentiale.

Argumentul lor este ca “spargem votul” opozitiei si ca astfel favorizam PSD.

E o minciuna, este profund neadevarat. O sa incerc sa le explic logic si rational situatia.

1) Vor fi 2 tururi de scrutin. Conform legii, Iohannis nu poate castiga din primul tur. Pentru asta ar avea nevoie de 9 miloane de voturi (50%+1 din listele electorale). Cum nu vor participa mai mult de 10-11 milioane de oameni in primul tur, Iohannis ar avea nevoie de 90% din voturi sa fie ales in primul tur. E imposibil.

2) Conteaza cum vrem sa arate Turul 2. Iohannis si PSD (posibil Firea) sau Iohannis si Barna. Vrem PSD sau USR/PLUS in turul 2?

3) Daca PSD nu intra in Turul 2 vom vedea o implozie a lor si colaps la locale si parlamentare. Si vom vedea o campanie pe bune - intre 2 candidati de dreapta - si vom putea alege in functie de viziunea propusa de fiecare. Nu vom fi - iarasi - fortati sa alegem un candidat anti-PSD (oricare ar fi el) doar ca sa blocam PSD-ul.

Deci - logic si normal - e asa:



sa votam toti pe Dan in turul 1 ca sa blocam PSD-ul si sa ii aruncam la lada de gunoi a istoriei

in Turul 2: sa fim toti foarte atenti la propunerile fiecarui candidat. Sa ne asiguram ca vin fiecare cu un program, cu o viziune, cu o echipa. Si sa votam masiv si informat, in functie de preferintele fiecaruia. Si sa nu mai votam “mesianic”, idolatrizand pe cineva, ci sa votam propuneri, programe.

Asa ca - ii rog mult pe prietenii de la PNL sa accepte competitia. Nu se poate sa prefere candidatul PSD in defavoarea celui de la USR pentru Turul 2 (stiu ca e poate mai simplu pentru ei daca intra PSD in Turul 2, dar nu e bine pentru Romania si ar trebui sa aiba mai multa incredere in propriul candidat - e totusi Presedintele Romaniei)", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.