Judecatorul Cristi Danilet sustine ca viitorul presedinte al Romaniei "va reprezenta tara si va exercita atributii conforme legii. El nu va avea supusi si nu va lua decizii despotice".



"Se apropie alegerile prezidentiale. Inevitabil, ma astept sa fie vehiculata sintagma "presedintele tuturor romanilor" ca un fel de calitate pe care ar trebui sa o intruchipeze el, Alesul.

Eu am pretentia minima de la cei care candideaza si/sau organizeaza alegeri sa cunoasca Constitutia. Or, legea fundamentala mentioneaza functia publica numita "Presedintele Romaniei", nu "Presedintele romanilor". Explicatia se regaseste in lucrarile politico-juridice de acum trei secole care au fondat societatea moderna a carei istorie se confunda, practic, cu istoria democratiei asa cum o stim astazi.

Astfel, cel care va fi ales in toamna va reprezenta tara si va exercita atributii conforme legii. El nu va avea supusi si nu va lua decizii despotice. Oamenii isi aleg presedinti, nu sefi, deci romanii vor alege conducatori de tara, nu ai romanilor. Doar tara are Presedinte. Oamenii nu se supun altor oameni, ci doar Legii.

Este adevarat, numai cetatenii romani voteaza Presedintele tarii, insa acesta va guverna apoi tara in care se afla nu doar cetateni romani, ci si minoritati nationale, apatrizi si straini. In mod corespunzator, romanii aflati in alte tari sunt tinuti sa respecte legea din statul unde traiesc si care este condus de Presedintele de acolo.

Asadar, romanii nu isi deleaga suveranitatea (puterea de a decide cu privire la oameni si institutii) catre o persoana sau o institutie, ci o exercita toti, impreuna si in mod egal, participand ca cetateni activi la functionarea republicii democrate reprezentative de tip "rule of law", a scris Cristi Danilet pe Facebook.