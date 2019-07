Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca urmeaza sa aiba loc o discutie transparenta privind facilitatile pe transport acordate studentilor.



"Saptamana aceasta o sa fie o discutie. Eu am propus sa fie o discutie transparenta, ca oamenii sa vada exact ce se discuta. (...) De ce nu intrebam si discutam cu studentii: continuam sa sprijinim aceasta zona, dar, dupa terminarea facultatii nu cumva ar fi corect din toate punctele de vedere ca studentii un numar de ani de zile sa lucreze in Romania dupa terminarea facultatii? Nicaieri in Europa nu este o astfel de forma. Nu. Statul roman investeste foarte mult in studenti, dar dupa aceea marea lor parte se duc... (sa munceasca in afara tarii n.r.).

Se dau acele credite, imprumuturi pe termen lung pentru studenti. Si poate ar trebui sa punem asta in balanta, nu cumva ar trebui ca dupa terminarea studiilor, statul investind in tine, in facilitati pe transport, in scoala ...Si poate gasim scheme de finantare sa incurajam studentii sa si faca ce au de facut si mai bine", a spus ministrul Finantelor la Antena 3, citat de Adevarul.ro.