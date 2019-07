Liderul PRO Romania, Victor Ponta, spune ca este exclus sa se mai intoarca la PSD, insa nu exclude ideea de a-i sustine pe reprezentantii acestui partid pentru a imbunatati guvernarea.



Victor Ponta a spus, duminica seara, la Romania TV, ca are o relatie buna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar nu are cum sa discute "mai mult decat relatia buna cat timp noi suntem in opozitie si ei la guvernare".

"Exclud sa ma vedeti pe mine si pe cei de la PRO Romania ca ma intorc la PSD, ca multi au zis gata, a plecat Dragnea, hai, vino inapoi. Nu. Am pornit pe drumul asta, sunt foarte mandru si multumit si bucuros de echipa mea de la PRO Romania. Nu exclud sa-i sustin, vor sa-si faca un guvern mai bun, vor sa restructureze administratia, nu doar guvernul (...).

Pot sa ma aliez cu cei de la ALDE, dar nu pot sa ma aliez cu cei de la ALDE cat timp ei sunt la guvernare si eu, PRO Romania, sunt in opozitie, ca nu intelege nimeni nimic, ziceti: ba, voi sunteti nebuni? cum adica aia-s la guvernare, voi sunteti in opizitie, sunteti aliati...Daca ALDE iese de la guvernare sigur ca a doua zi... nu, peste o ora, pot sa vorbesc cu ei si sa facem un grup mai mare... dar care e alternativa, ca USR-ul nu vrea sa guverneze, ca i-a invatat cineva de bine: nu fiti fraieri, voi doar criticati, ca de facut ati fost la guvernare in 2016, ca-n 2016 practic si domnul Barna cred ca a fost secretar de stat in guvernul ala... ati fost la guvernare si ati facut PSD-ul de 46 la suta, de buni ce ati fost", a spus Victor Ponta, potrivit News.ro.