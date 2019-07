Liviu Plesoianu a vorbit, duminica seara, la Antena 3, despre alegerile prezidentiale.



"E un subiect foarte important pentru mine. S-a spus ca daca eu voi candida voi rupe din voturile partidului. Nu. Eu candidez respectand voturile care au fost date acestui partid.

Nu am discutat cu nimeni, nu am negociat cu absolut nimeni (n.r. - la Congresul PSD). Am mers si am spus ce aveam pe suflet, ce aveam in mintea mea. Si oamenii au rezonat si am primit acele voturi. Am fost al doilea om dupa doamna Dancila. Eu, ala venit de nicaieri", a declarat Liviu Plesoianu, duminica seara, la Antena 3, citat de Dcnews.ro.