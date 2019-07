Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica seara, la Romania TV, ca Viorica Dancila nu are cum sa evite o candidatura la alegerile prezidentiale, iar "Gabriela Firea se agita degeaba, pentru ca nu va fi desemnata".



"Firea degeaba se agita, nu va fi desemnata. Fondul problemei e ca un moment dificil pentru PSD si nu are decat varianta traditionala ca presedintele partidului sa intre in arena. Neanuntata, dna Dancila este inca sub partid, dar sunt convins ca atunci cand isi va anunta intentia de a candida, va veni la nivelul partidului foarte rapid. Problema e care e nivelul partidului.

Cred ca dupa iesirea lui Dragnea din scena, PSD isi revine. Mai ales ca dna Dancila e departe de a fi un lider moale, ii executa mai ceva ca Dragnea cand este cazul. Vom vedea, ultima necunoscuta acum e ce impact va avea dorinta dnei Firea de a candida. Nu cred ca va rupe din partid.

Nu cred ca dna Dancila nu-si va asuma responsabilitatea candidaturii. Vrea, nu vrea, trebuie sa o faca. Dancila va fi impinsa de partid.

Teodorovici nu se califica, in mod categoric nu. In 2024 s-ar putea sa se califice Orlando, poate iese si el din discoteci si se ocupa de lucruri mai serioase. Nu se lasa Orlando cu una cu doua, dar pana in 2024 are timp", a declarat Traian Basescu, potrivit Stiripesurse.ro.