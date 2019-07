Fostul premier Victor Ponta a precizat, duminica seara la Romania TV, ca 100% va intra Dan Barna in turul 2 daca vor candida separat PSD, ALDE, Pro Romania, Liviu Plesoianu si Gabriela Firea.



"Cand esti sef de partid si premier la PSD, nu scapi de candidatura. Eu nu mi-am dorit in 2014, am vrut sa fie premier. Mi-au zis ca nu se poate, esti seful PSD, premier, pierdem din cauza ta. Am cedat. Diferenta care e? Ca atunci aratau sondajele ca aveam prima sansa din PSD. Acum candidatul PSD se lupta sa intre in turul 2. Deci nu cred ca dna Dancila va scapa de candidatura.

Asta discutam azi cu cativa colegi. Ce facem, ajungem in turul 2 si imi pune RTV microfonul in fata si ma intreaba: Cu cine votezi, cu Iohannis sau cu Barna? Ce fac? Tudose, mai putin dus la Biserica, il stiti, a zis: Eu plec, eu nu votez cu niciunul. Stiu, dar nu este o solutie asta. Care e ideea? Le zici oamenilor sa nu voteze cu nimeni? Nu e ok nici asta.

Eu vad asa matematic. Intra in turul 2 Iohanis 100%. Cu 30-35%. Va zic ce simt. In turul 2, daca toti de pe stanga isi pun candidat, PSD, ALDE, Pro Romania, candideaza si dl Plesoianu si poate candideaza si dna Firea, atunci 100% nu intra niciunul in turul 2, intra Barna in turul 2, asta matematic. Tot matematic, daca sustinem toti de pe stanga un candidat bun 100% intra in turul 2. Nu stiu daca il si bate pe Iohannis, dar intra in turul 2. Calculele sunt foarte simple. Altfel ne batem toti pentru locul 3", a declarat Victor Ponta, potrivit Stiripesurse.ro.