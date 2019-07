Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca liderul USR, Dan Barna, are o abordare de penal si nu poate avea pretentia de a candida la prezidentiale, dupa afirmatiile facute la adresa magistratilor CCR.



"Are o abordare de penal, nu cei noua judecatori ai CCR sunt penali, ci abordarea domnului Barna. Pentru a-si atinge scopul, el murdareste o institutie, in conditiile in care votul de la CCR a fost 8 la 0. (...) Trebuie sa stie ca o asemenea declaratie este o declaratie de penal, de om care nu are nimic cu legea, cand la un scor de 8 la 0 spui ca sunt penali toti pentru ca nu au dat cum a vrut politicianul. Nu poti sa ai pretentia sa fii presedinte al Romaniei cand parerea ta despre CCR care iti da o decizie cu 8-0 cand spui ca CCR este varful de lance al penalilor. Nu poti", a declarat Traian Basescu, la Romania TV, informeaza Mediafax, citat de Hotnews.ro.

El a afirmat ca nicio Curte Constitutionala din lumea civilizata nu va accepta propunerea USR, ca persoanele condamnate penal sa nu mai poata candida pentru functii publice.

"Este clar ca nu va accepta nicio Curte Constitutionala din lumea civilizata. Problema este in alta zona, zona de nerespectarea drepturilor fundamentale. Pana la urma omul care a avut o condamnare, societatea ii mai da o sansa eliberandu-l. Peste tot in lumea civilizata societatea mai da o sansa individului. Ceea ce a propus Iohannis si USR nu se incadreaza in acest gen de generozitate a societatii", a mai spus Traian Basescu.