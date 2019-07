Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca, din punct de vedere economic, Romania este "pe fundul prapastiei".



"De fiecare cand sunt intrebat despre PSD le raspund cu fraza faimoasa 'Am venit sa va spun ca pe mine sa nu va bazati'. Nu am plecat din PSD doar din cauza lui Dragnea. Am fost nemultumit ca au guvernat si se guverneaza prost in continuare. Din 2017 s-a guvernat prost. Deci problema PSD e a lor. Nu doar din cauza lui Dragnea, e usor sa dai vina doar pe Dragnea si Valcov. Cei care erau atunci erau si acum.

Le zic acum cand nu mai e Dragnea, poate inainte ziceau ca am ceva cu Dragnea. Economic, Romania e pe pragul prapastiei. Banii de salarii nu au cum sa ajunga, promisiuni s-au facut prea multe, ne va costa pe toti.

In alegerile prezidentiale nimeni nu o sa spuna ca o sa taie ceva, nu? Si seamana cu anul 2009. In 2009 eram tot la Guvern, in echipa candidatului Mircea Geoana. Si atunci toata lumea spunea ca nu sunt bani, mai oameni buni, nu facem bine. Da, dar sunt prezidentiale. Si Basescu spunea: ce FMI, ce criza economica? Si Geoana zicea ca nu e criza economica. Au trecut prezidentialele si ne-am dus in cap toti cu tara. Mi se pare ca se intampla si acuma acelasi lucru.

Nu le spunem oamenilor adevarul ca avem cheltuieli mult prea mari, ca incasam prea putine taxe, ca nu o sa mai avem bani. De la 1 septembrie o sa explodeze. Indiferent cine este candidat, daca nu ai un Guvern care sa ia masuri, stiti ce o sa pateasca viitorul Presedinte? Ce a patit si Basescu, a castigat in 2009 si in 2010 a iesit sa spuna ca taie salarii si pensii. Situatia e mult mai grava decat ne putem da seama. Ce a anuntat Teodorovici ca taie este un pansament. Trebuie o operatie mare. Nu cu toporul ca in 2010, cum a facut Basescu, a luat toporul si a taiat pacientul, dar trebuie operatie. Dar ai 1,4 milioane de angajati din care 400.000 sunt sefi. Ai tot redus taxe dar nu impozitezi unde ai trebuit. Toata lumea zice ca da si nu are nimeni bani. Vor sa fie presedinti ca Basescu in al doilea mandat? Eu nu mi-as dori asta in locul lor, a spus Victor Ponta la Romania TV, citat de Stiripesurse.ro.