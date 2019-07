Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a fost realeasa, sambata, in functia de presedinte al PSD Craiova in cadrul conferintei acestei organizatii, la care au participat peste 600 de membri.



Vasilescu a fost realeasa prin vot deschis, cu unanimitate, fiind singurul candidat pentru sefia PSD Craiova, asa cum s-a intamplat si pentru celelalte functii de conducere din organizatie.

Olguta Vasilescu a declarat in fata delegatilor ca isi propusese sa nu mai candideze pentru functia de presedinte al PSD Craiova, insa a motivat ca nu doreste ca dezbinarea care exista in administratia locala sa se reflecte si la nivelul acestei organizatii.

"As fi vrut sa nu mai candidez astazi si nu din cauza a ceea ce s-a intamplat in ultima perioada. Colegii, apropiatii stiu ca am spus de cateva luni de zile ca nu vreau sa mai candidez pentru functia de presedinte al organizatiei municipale, insa nu cred ca este momentul sa ma retrag acum. Nu as vrea ca dezbinarea care exista in administratia locala si in multe parti din acest oras sa se reflecte si la nivelul organizatiei municipale. Vin in fata noastra batalii pe care stiu ca putem sa le castigam: vin alegerile locale de anul viitor, vin alegerile parlamentare. Anul acesta sunt alegeri prezidentiale, unde sper, totusi, sa facem o figura frumoasa. Noi suntem pe deplin determinati sa ne ducem mai departe toate proiectele. Este optiunea alegatorilor, pana la urma, daca voteaza fapte sau lozinci, insa este obligatia noastra ca ceea ce am promis sa si realizam", a spus Vasilescu.

Fostul primar al Craiovei a mai afirmat ca la alegerile europarlamentare din mai, dupa sapte ani de administratie PSD, a fost prima data cand social-democratii au pierdut alegerile in acest municipiu, iar vina apartine in exclusivitate organizatiei, scrie Agerpres.

"Sigur ca acest lucru nu se va mai intampla pe viitor, daca vom lua masuri si eu spun ca vom lua masuri in acest sens. Si cred ca este obligatoriu din partea noastra sa ne aplecam cu mai multa responsabilitate asupra unor oameni pe care noi i-am girat in administratia locala. Cred ca sunteti cu totii de acord cu mine. Nu mai putem pierde pe mana noastra si pe incapacitatea de a lua masuri atunci cand este cazul", a mai spus Olguta Vasilescu.