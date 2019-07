"Eu mi-am spus punctul de vedere. Atat timp cat o persoana are anumite semne de intrebare pentru activitatea sa, in momentul in care a fost demisa pentru activitatea pe care a desfasurat-o, eu cred ca trebuie sa-si lamureasca mai intai aceste aspecte. Mai mult decat atat, as intreba daca domnul presedinte Iohannis ar sustine o alta persoana care ar avea aceleasi probleme. Nu cred ca ar face acest lucru si este clar ca acest suport este tintit doar catre doamna Laura Codruta Kovesi.

M-as fi bucurat daca domnul presedinte ar fi vorbit cu domnul presedinte Macron si cu alti omologi ai domniei sale despre portofoliul viitor pentru Romania, despre lucruri care sa nu fie referitoare la o singura persoana si care sa priveasca Romania si ceea ce putem obtine pentru Romania in perioada urmatoare", a spus sefa Executivului, citata de antena3.ro.