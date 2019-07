Premierul Viorica Dancila a declarat sambata la Antena 3 ca Romania trebuie sa lupte pentru a obtine un portofoliu important de comisar european, mentionand ca pentru tara noastra energia, transporturile, mediul ar insemna foarte mult.



De asemenea, premierul a spus ca Romania nu a dus pana la final mandatul de comisar pe Politica regionala si ca ar putea sa solicite inca o data acest portofoliu.

"Trebuie sa subliniez ca Romania, prin decizia presedintelui Juncker, nu trebuia sa mai vina cu un comisar interimar. Am si primit scrisoare de la domnul Juncker, mi se sublinia ca e perioada scurta si nu trebuie sa mai avem un comisar european. Nu am fost de acord cu acest lucru. I-am scris presedintelui Juncker o scrisoare in care am aratat ca, conform tratatului, fiecare stat membru trebuie sa aiba un comisar chiar pentru o perioada mai mica si Romania nu poate sa ramana nereprezentata, avand in vedere ca se iau decizii importante la Bruxelles. (...) Am trimis aceasta scrisoare si cu o propunere de comisar intermediar, am primit acceptul, l-am desemnat pe domnul Mircea Pascu pentru a ocupa aceasta pozitie de comisar intermediar, avand in vedere experienta pe care o are in Parlamentul European - a fost vicepresedinte al PE. Am inteles ca nu-i va fi repartizat un portofoliu, eu cred ca este important ca avem un comisar care participa la colegiul comisarilor, unde se iau toate deciziile", a afirmat Dancila.

Ea a mai spus ca faptul ca Romania nu si-a dus pana la capat portofoliul de Politica regionala ar putea reprezenta o oportunitate, scrie Agerpres.

"Eu as transforma-o intr-o oportunitate. Nu am dus pana la final mandatul pe politici regionale, deci am putea sa solicitam inca o data acest portofoliul deosebit de important", a adaugat Dancila.

Premierul a subliniat ca Romania trebuie sa lupte sa obtina un portofoliu important.

"Sa nu repetam greseala pe care am facut-o cand am Preluat presedintia rotativa a Consiliului UE si sa spunem ca nu avem incredere ca putem obtine un portofoliu important. Cred ca pentru Romania energia, transporturile, mediul ar insemna foarte mult. Si daca ma uit pe noua configuratie a conducerii institutiilor europene, nu prea vad din Europa Centrala si de Est, ar fi normalitate macar pentru Europa Centrala si de Est sa avem portofolii mult mai puternice. (...) Categoric voi incerca sa negociez tot ce este posibil pentru Romania", a mai declarat Dancila.

Intrebata daca a discutat despre un nume de comisar european din partea Romaniei, Dancila a spus: "Nu am discutat despre un nume de comisar, am inteles ca exista aceasta dorinta de a avea egalitate de sanse si ca ar fi de preferat daca am merge cu un comisar femeie pentru a obtine un portofoliu mai important, dar urmarim indeaproape si sa incepem negocierile".