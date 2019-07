Liderul PLUS, Dacian Ciolos, este de parere ca principala amenintare a aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale o constituie indiferenta romanilor.



"Indiferenta oamenilor ne-ar pune cea mai mare problema. Nu m-am uitat si nu ma intereseaza ce strategie are doamna Dancila sau doamna Firea, cred ca au dovedit deja ce pot. Nu asta e problema pentru noi, ci pe noi ne intereseaza cum ii incurajam pe romani sa iasa la vot. Cel mai mare inamic al nostru e indiferenta oamenilor sau deziluzia.

Noi vom incepe sa vorbim inca din vara acestui an despre ce vrem sa facem la locale si la parlamentare, pentru ca noi vedem aceste alegeri integrate. Un presedinte singur, oricat de bun ar fi, nu poate sa faca mare lucru daca nu are majoritate parlamentara. Un guvern, daca nu are parteneri la nivel local, degeaba distribuie banii in dreapta si in stanga, pentru ca proiectele nu se fac, proiectele se fac la nivel local.

PSD-ul se duce pe panta in jos, se indreapta, incet-incet, spre istorie. Acest partid s-a construit pe clientelism. Ei au urmarit sa aiba acces la guvernare ca sa poata canaliza fonduri de la bugetul de stat catre baronatele locale. Au dezvoltat o metoda despre cum sa canalizeze banii catre buzunarele clientilor de partid. Asta nu e un partid politic care sa vina cu o viziune si care sa vrea bunastarea romanilor, asa ca nu e de mirare ce se intampla acuma, pentru ca romanii se trezesc", a spus Ciolos la Digi24, citat de stiripesurse.ro.