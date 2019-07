Curtea Constitutionala a publicat motivarea hotararii de pe 27 iunie, prin care a validat referendumul consultativ din 26 mai.



"Curtea retine ca, la referendumul din 26 mai 2019, nu a existat o informare completa cu privire la toate detaliile de ordin juridic si tehnic pe care le presupun cele doua intrebari, nefiind respectate recomandarile retinute de Comisia de la Venetia in documentele citate. De asemenea, au existat mai multe ipoteze in cuprinsul intrebarilor, care ar fi impus o tratare distincta, conform acelorasi recomandari. Dat fiind insa faptul ca referendumul are caracter consultativ, iar vointa exprimata, chiar in conditiile deficientelor evidente de redactare a intrebarilor formulate, ofera o orientare autoritatilor in privinta vointei majoritare exprimate de votanti, nu subzista un temei constitutional pentru invalidarea referendumului. Intrucat a fost exprimata o vointa cu efect politic, iar nu juridic, in sensul analizat, aspectele de ordin juridic, tehnic si de detaliu urmeaza a fi apreciate in mod corespunzator de catre autoritati si puse in opera cu respectarea cadrului constitutional si legal de referinta.

Curtea subliniaza, in acest context, necesitatea stabilirii unui cadru legal riguros pentru ca asemenea deficiente sa nu mai existe pe viitor, in sensul reglementarii obligatiei autoritatilor publice la informarea detaliata si completa a electoratului, in conformitate cu Codul bunelor practici in materie de referedum si celelalte recomandari ale Comisiei de la Venetia in materie", se arata in motivarea CCR, potrivit Stiripesurse.ro.