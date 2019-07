Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian sustine ca declaratia liderului USR Dan Barna privind judecatorii CCR, caracterizati drept "varful de lance al penalilor" dupa invalidarea proiectelor de revizuire a Constitutiei, este "periculoasa, daca nu chiar dementa".



"Dan Barna, presedinte USR si candidat la Presedintia Romaniei, face numeroase declaratii iresponsabile. El are impresia, gresita si periculoasa, ca numarul de voturi obtinute poate tine loc de ratiune si ca, in general, poate justifica orice nesabuinta.

Iata ce declara Dan Barna dupa decizia Curtii Constitutionale privind neconstitutionalitatea revizuirii Constitutiei pe chestiunea amnistiei si gratierii: "Actualii judecatori ai Curtii Constitutionale au dovedit din pacate, inca o data, prin decizia de astazi, ca sunt varful de lance al penalilor din politica romaneasca".

Spusele de mai sus ar fi doar hilare, daca nu ar veni din partea celui pe care unii analisti, precum Bogdan Chirieac, il socotesc o mare speranta, o revelatie a politicii romanesti. De aceea trebuie sa socotim aceasta declaratie de-a dreptul periculoasa, daca nu chiar dementa (...).

Potrivit declaratiei demente a lui Barna, sefia DNA, sefia Inaltei Curti, Ministerul Justitiei sau CSM au fost, in ultimul deceniu si jumatate, o cloaca infractionala, un grup criminal organizat, in care sefii nu faceau altceva decat sa fie varfuri de lance ale penalilor. Si acelasi Barna ne spune ca trebuie sa avem incredere in Justitie!

Domnule Bogdan Chirieac, care acordati prima sansa ca viitor presedinte al Romaniei acestui personaj, doamnelor si domnilor care ati votat plini de insufletire Uniunea Salvati Romania, va invidiez ca sunteti atat de mandri de asemenea declaratii halucinante, care nu dovedesc decat ingustime si fanatism. Personal, cred ca avem nevoie de o Uniune care sa Salveze Romania de Uniunea Salvati Romania", a scris Varujan Vosganian pe Facebook.