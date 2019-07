Alina Gorghiu sustine ca se urmareste atragerea opiniei publice intr-o dezbatere falsa, prin care sa se ajunga unde vrea PSD - nemultumirea populara sa fie canalizata fix pe pensiile magistratilor.



"Examen la materia 'demontarea sarlataniilor PSD'.

Intrebare. De ce promoveaza Ministerul Finantelor o idee de impozitare a pensiilor de serviciu si a pensiilor de asigurari sociale de stat, stiind bine ca aproape sigur se va ajunge la incalcarea Constitutiei daca va fi promovat un astfel de act normativ? Iar apoi, chiar daca masura va fi implementata, veniturile aduse nici vorba sa acopere gaurile din buget pe unde a inceput sa intre apa... (Nu va mai intrebati unde este studiul de impact, evident ca lipseste! Tocmai ca sa nu se vada mai bine cum sta treaba cu cele de mai sus).

Raspunsul corect. Pentru a atrage opinia publica intr-o dezbatere falsa, prin care sa se ajunga unde vrea PSD - nemultumirea populara sa fie canalizata fix pe pensiile magistratilor. Deci se urmareste in continuare strategia din epoca Dragnea.

Daca asta nu e presiune propagandistica pe sistemul de justitie, nu stiu ce ar putea fi mai mult. Alegi un subiect delicat si il prezinti oamenilor cat de exagerat poti, ca sa generezi o imagine falsa asupra magistratilor, exact asa cum convine partidului de guvernamant...

Nu este nevoie ca eu sa iau apararea magistratilor. O pot face singuri, chiar bine argumentat. Am vazut ca unii au iesit deja cu declaratii. Poate ca si CSM va avea ceva de spus, cine stie. Dar noi, cei din afara sistemului de justitie, haideti sa nu plecam dupa fenta asta a PSD!

PS. Notam si dovada nr. 100 de mii despre caracterul PSD... Abia daca e anul de cand incerca majoritatea parlamentara sa duca spre pensie o mare parte a magistratilor, le promitea marea cu sarea numai sa iasa din sistem. Efectul ar fi fost diminuarea drastica a eficientei justitiei, noroc ca i-au tras de maneca GRECO si Comisia de la Venetia, altfel cine stie cati ar fi cazut in cursa si ar fi folosit prevederile care usurau pensionarea pe care dorea majoritatea sa le introduca in lege. Si acum venea Ministerul Finantelor cu masuri de austeritate sa le aplice supra-impozitele pe pensii... Ce cuplu de atacanti are PSD – Iordache & Teodorovici!!!", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.