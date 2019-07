Senatorul PSD Liviu Pop a depus la Senat un proiect de lege care prevede impozitarea cu 90% a sumelor ce depasesc 10.000 de lei din pensie.



Potrivit proiectului de lege depus de fostul ministru al Educatiei se aplica un impozit de 10% pe pensiile lunare de pana in 10.000 de lei.

Conform proiectului, "impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil de pana la 10.000 lei lunar din pensii.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii. Pentru venitul impozabil de peste 10.000 lei lunar din pensii se aplica o cota de impunere de 90%".

"Avand in vedere faptul ca in Romania exista o discrepanta foarte mare intre pensiile din sistemul public de pensii, care sunt in medie la un nivel de 1150 de lei, comunicat pentru luna martie 2019 si alte categorii de pensii, in special pensiile de serviciu, care depasesc praguri de bun simt ale veniturilor, ajungand la cuantumuri astronomicer de cateva zeci de mii de lei sau chiar mai mult, pana la suma de 73.890 de lei, bani pe care ii primeste, conform informatiilor publice, un fost magistrat, suma din care impozitul retinut este de doar 7.189 de lei, consideram necesar sa aplicam o supraimpozitare a pensiilor mari", se mai arata in expunerea de motive, potrivit hotnews.ro.