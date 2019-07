Catalin Ivan, presedintele Alternativa pentru Demnitate Nationala, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare deschisa, prin care il indeamna sa nu mai candideze pentru inca un mandat la Cotroceni.



"Ati reusit sa va faceti complet inutil poporului roman, pe care ati dovedit ca nu-l iubiti si nici nu-l respectati, de atatea ori, in cei cinci ani de mandat pe care ii incheiati in curand. Poporul roman se confrunta cu o criza majora demografica si de identitate, pribegind nu doar in cele patru zari, ci si in privinta valorilor si traditiilor sale. Aratandu-va complet indiferent fata de aceasta tragedie, ati facut tot posibilul sa impiedicati, toamna trecuta, referendumul pentru definirea familiei, desi aceasta modificare a Constitutiei era ceruta de peste 1 milion de cetateni romani. Spuneati ca este vorba despre bani cheltuiti fara rost. Dar referendumul pe care l-ati sustinut Dumneavoastra in 26 mai ce reprezinta, domnule presedinte Iohannis? Un moft de 6 milioane de euro, al Dumneavoastra si al aliantei USR-PLUS. Atat!

Domnule Iohannis, sustinand referendumul din 26 mai, ati reusit sa deturnati atentia publica de la dezbaterile publice cu adevarat importante pentru tara, anume proiectele nationale pe care Romania trebuia sa le promoveze in Parlamentul European. Ati ignorat toate cutumele internationale si chiar recomandarea Comisiei de la Venetia, organism european la care va place sa va raportati cand va convine, si ati organizat un referendum inutil in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. Ati facut-o gandindu-va doar la Dumneavoastra. Ati profitat pentru a va face o campanie desantata in favoarea candidaturii pentru inca un mandat la Cotroceni, fara ca in primul mandat sa fi realizat ceva remarcabil pentru tara.

Domnule Iohannis, dupa decizia Curtii Constitutionale, luati-va de mana cu Dan Barna si lasati-ne! Nu mai candidati niciunul dintre Dumneavoastra, pana cand veti demonstra ca iubiti Romania si ca-i respectati pe romani. Cand veti pune interesul Romaniei mai presus de interesele personale si cand niciunul dintre Dumneavoastra nu veti mai fi interesat de confortul propriu, ci de evolutia natiunii si conservarea valorilor sale fundamentale, atunci sa ne dati de veste! Pana atunci, puneti mana pe Constitutia pe care ati jurat credinta vesnica patriei si cereti-va iertare ca ne-ati cheltuit inutil cinci ani din istorie!", a scris Catalin Ivan pe Facebook.