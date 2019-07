Vicepresedintele ALDE, Marian Cucsa, a declarat ca PNL si USR, prin reactiile la decizia CCR, incearca o manipulare grava care are ca tinta institutia.



"Ma uit la reactiile reprezentantilor PNL si USR din ultimele ore dupa decizia CCR de joi. Sunt uluit! Prima data ma gandisem la populism, dar nu, nu e doar populism. Oamenii astia incearca o manipulare grava, cu tinta pe CCR. Sper doar ca i-a luat gura pe dinainte si nu cred nici ei ce zic. Cum poti sa sustii dupa o decizie luata cu unanimitate de CCR (unanimitate, adica de toti judecatorii constitutionali prezenti la sedinta, inclusiv de Livia Stanciu, numita de Klaus Iohannis) cum sa mai creada cineva ca CCR e politizata?

Chiar vreti sa ne faceti sa credem ca in tara asta doar Iohannis are dreptate? Acelasi personaj care da cu paltonul de limuzina de nervi ca nu este servit? Acelasi care e spectator la Consiliile UE? Cel care sta in vacante luxoase pe banii nostri? Acelasi personaj care blocheaza Valea Oltului ca sa mearga la doamna Carmen acasa? Cel care incalca Constitutia dimineata, la pranz si seara?

Iohannis nu are niciun fel de scuza pentru decizia de azi! A fost avertizat cu privire la intrebari. ALDE a spus inca dinainte de referendum, dar si dupa ca prima intrebare nu poate fi transpusa in Constitutie. Nu am reusit sa il intoarcem pe Iohannis din drumul sau electoral. Au fost analisti si chiar sustinatori care i-au spus ca nu e bine ceea ce face. Iohannis a mers mai departe, ignorand totul.

Cum de s-a ajuns in aceasta situatie? Interesele politice ale presedintelui au prevalat oricaror principii de constitutionalitate. Pentru ca a manipulat poporul cu buna stiinta pentru a obtine avantaje electorale, pentru ca a demonstrat ca este un adevarat pericol pentru democratie, capabil sa sacrifice orice pentru a mai obtine un nou mandat, Klaus Iohannis ar trebui sa demisioneze!, a scris Marian Cucsa pe Facebook.