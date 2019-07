Liderul PNL, Ludovic Orban, avertizeaza PSD-ALDE "sa nu incerce sa profite in mod politicianist de decizia Curtii si sa inceteze sa actioneze impotriva vointei cetatenilor".



"Decizia de astazi este cu atat mai surprinzatoare cu cat in urma cu nici o luna, Curtea Constitutionala a validat referendumul pe Justitie. Pe cale de consecinta, este inexplicabil ca judecatorii Curtii au decis sa respinga proiectul de revizuire a Constitutiei initiat de PNL alaturi de partenerii din Opozitie, in conditiile in care acesta a transpus intocmai intrebarile formulate la referendum. La ora actuala, Constitutia Romaniei nu prevede dreptul fundamental de a fi gratiat si amnistiat.

Avertizez PSD-ALDE sa nu incerce sa profite in mod politicianist de decizia Curtii si sa inceteze sa actioneze impotriva vointei cetatenilor, asa cum se prefigureaza; in caz contrar, romanii ii vor sanctiona aspru la alegerile de peste cateva luni, iar actuala majoritate va fi nostalgica dupa scorul de la alegerile europarlamentare. Reamintesc si faptul ca in urma Deciziei CCR nr. 682/2012 nu pot fi adoptate prevederi legale care sa fie contrare vointei cetatenilor.

Romanii s-au exprimat foarte clar pe 26 mai in favoarea interzicerii amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie si in favoarea interzicerii ordonantelor de urgenta in domeniul Justitiei si a extinderii dreptului de a ataca ordonantele direct la CCR. Prin urmare, Partidul National Liberal se va asigura ca vointa cetatenilor exprimata la referendumul de pe 26 mai va fi transpusa in lege astfel incat hotii nu vor mai ajunge in fruntea statului si cei care vor fura vor fi pedepsiti", a explicat Orban intr-un comunicat de presa, potrivit Dcnews.ro.