Fostul presedinte Traian Basescu spune ca presedintele Klaus Iohannis i-a pacalit pe romani, cu sau fara voia lui si ar trebui "sa indeparteze de pe langa el guristi de teapa lui Orban, Rares Bogdan".



"Eu in timpul dezbaterilor am atentionat ca ambele intrebari au elemente de neconstitutionalitate. (...) nu poti sa introduci pentru categorie interdictie de gratiere si amnistie, deci pentru cei condamnati pentru coruptie, iar pentru violatori, pentru pedofili sa spui ei pot fi gratiati, ca asta-i rezultatul. Deci cred ca Curtea Constitutionala a luat o decizie care nu putea fi alta. Sunt alte mijloace de lupta impotriva coruptiei, nu incalcarea Constitutiei. Nu poti sa faci combaterea faradelegii cu incalcarea legii", a declarat Traian Basescu joi seara, la B1 Tv, citat de News.ro.

El a spus ca, practic, "romanii au venit intr-o capcana din dorinta de a da frau liber luptei impotriva coruptie, dorinta legitima la popor, oamenii au venit si au votat".

Intrebat daca presedintele Iohannis i-a pacalit pe romani, Basescu a spus: "Cu sau fara voia lui, da. Si-a pus in fata guristii de serviciu de tip Rares Bogdan, Siegfried Muresan si, in numele Europei pe care ei, guristii astia, au pretentia ca o respecta, presedintele a mers in siajul acestei propagande".

Basescu este de parere ca presedintele trebuie sa se indeparteze de oameni precum Orban sau Rares Bogdan.

"Politic, consecintele sunt ca presedintele trebuie sa indeparteze de pe langa el guristi de teapa lui Orban, Rares Bogdan, cine o mai fi printre marii sustinatori ai oricarei prostii numai favorabila presedintelui sa fie. Oamenii astia sa-si vada de drum si presedintele sa se bazeze pe oameni seriosi, nu pe guristi in decizii", a mai spus Basescu.