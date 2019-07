Europa a ajuns sa fie reprezentata de lideri politici de calitate foarte slaba, renumiti in propriile tari pentru incompetenta, a declarat joi, cu prilejul lansarii primei organizatii a Alternativei pentru Demnitate Nationala, la Brasov, fostul europarlamentar Catalin Ivan.



El l-a dat exemplu pe liderul Plus, Dacian Ciolos, care "in Parlamentul European era perceput ca fiind comisar al Frantei, deoarece vorbea in numele acestei tari".

"Europa a ajuns sa fie reprezentata de lideri politici de calitate foarte slaba, renumiti in propriile tari pentru incompetenta. (...) Dacian Ciolos, care a fost secretar de stat, a fost ministru, a fost comisar european, a fost prim-ministru, in niciuna dintre aceste functii nu s-a remarcat ca facand ceva pentru Romania. In Parlamentul European, Dacian Ciolos era perceput ca fiind comisar al Frantei pentru ca vorbea in numele acestei tari, niciodata in numele Romaniei. Proiectul european este pus in pericol de acesti oameni lipsiti de performanta si de viziune. Nu este suficient ca il avem pe Klaus Iohannis preocupat sa o multumeasca politic pe Angela Merkel sau pe Dacian Ciolos, care are ca singura preocupare satisfacerea intereselor Frantei", a afirmat Ivan.

Totodata, fondatorul ADN a acuzat Alianta USR Plus ca ar fi beneficiat de fonduri din afara pentru campania dinaintea alegerilor europarlamentare, dar si pe actualul Guvern, care, in opinia sa, ar fi "cel mai prost din istoria Romaniei".

"Nimeni nu stie de unde a avut USR Plus atatea fonduri ca sa-si permita sa acopere tara in materiale electorale si evenimente scumpe. Pe de alta parte, nu reprezinta un secret opinia mea despre Viorica Dancila si despre guvernul Dancila, ca fiind cel mai prost din istoria Romaniei", a spus fondatorul ADN.

Catalin Ivan a mai afirmat ca isi propune ca, in urmatoarele sase luni, ADN sa ajunga la 30 de organizatii judetene, Brasovul fiind printre primele in care se va organiza, cel mai probabil in septembrie, o conferinta judeteana de alegeri, scrie Agerpres.

"Ne propunem sa intram in alegerile prezidentiale cu cel putin 30 de organizatii infiintate. (...) ADN reprezinta, pe de-o parte, alternativa la clasa politica actuala, prin modul de lucru intern fundamentat pe transparenta si competenta, iar pe de alta parte, singura platforma politica ce militeaza pentru recapatarea demnitatii nationale, ca suma a demnitatilor individuale ale cetatenilor romani, oriunde s-ar afla", a afirmat Ivan.

La Brasov, coordonatorul proiectului politic este un consilier judetean, Ionel Goidescu, care a obtinut mandatul ca independent.