Uniunea Salvati Romania a luat act de decizia CCR de a respinge proiectul de revizuire a Constitutiei initiat de USR si PNL, chiar daca decizia vine in flagranta contradictie cu vointa romanilor, asa cum a fost ea exprimata la referendumul din 26 mai. USR va lupta in continuare, la nivel parlamentar, atat pentru transpunerea rezultatelor referendumului din 26 mai, cat si pentru adoptarea initiativei civice „Fara penali in functii publice”, initiativa care a strans semnaturile a peste un milion de romani, se arata intr-un comunicat

"Actualii judecatori ai Curtii Constitutionale au dovedit din pacate, inca o data, prin decizia de astazi, ca sunt varful de lance al penalilor din politica romaneasca, lasand acestora portita de a-si acorda amnistie si gratiere pentru faptele de coruptie. Asteptam motivarea deciziei CCR, dar sunt greu de imaginat argumentele pentru care nu putem revizui Constitutia astfel incat sa respectam rezultatele referendumului din 26 mai si sa scriem explicit interdictia de amnistie si gratiere pentru faptele de coruptie. Decizia de astazi a CCR ignora votul a peste 6,4 milioane de romani si arata, o data in plus, cat de vitala este, pentru functionarea statului de drept si a democratiei, o reformare a CCR si o depolitizare a acestei institutii", a declarat presedintele USR, Dan Barna.

Cat priveste celelalte prevederi din proiectul de revizuire initiat de USR si PNL, Uniunea Salvati Romania apreciaza ca nu mai exista niciun impediment ca ele sa fie transpuse cat mai rapid.

"Vestea buna de la CCR pentru ziua de azi e ca ′Fara penali in functii publiceā€µ a trecut din nou de filtrul CCR. De asemenea, extinderea numarului de titulari ai sesizarii CCR in materia ordonantelor de urgenta este acceptata drept constitutionala. Nu de alta, dar nu avem asteptari prea mari de la noul Avocat al Poporului, Renate Weber, si nici de la capacitatea coalitiei PSD-ALDE de a reda Parlamentului functia legislativa in probleme importante. A se vedea si Codul Administrativ, adoptat prin OUG. Vestea proasta este ca va trebui sa asteptam motivarea deciziei de azi pentru a intelege in ce fel incalca limitele revizuirii propunerea noastra de a excepta infractiunile de coruptie de la aplicarea amnistiei si gratierii", a declarat si deputatul USR Silviu Dehelean.